EuroBasket 2025: Sırbistan 98-64 ile Estonya'yı Farklı Yendi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, açılış maçında Estonya karşısında etkileyici bir galibiyet aldı.
Maç Sonucu
Sırbistan: 98 - Estonya: 64
Karşılaşmayı Sırbistan, güçlü oyunuyla 98-64'lük skorla üstün tamamladı. Bu sonuçla Sırbistan A Grubu'nda ilk maçını galibiyetle kapatmış oldu.
Gelecek Maçlar
Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile oynayacak. Aynı gün Estonya ise ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.
A Grubu'ndaki bu maçlar turnuvadaki dengeyi belirlemede önemli rol oynayacak.