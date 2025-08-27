DOLAR
41,03 0,02%
EURO
47,76 0,14%
ALTIN
4.480,85 -0,17%
BITCOIN
4.607.649,48 -0,86%

EuroBasket 2025: Sırbistan 98-64 ile Estonya'yı Farklı Yendi

EuroBasket 2025 A Grubu'nda Sırbistan, açılış maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti; iki ekip 29 Ağustos'ta sırasıyla Portekiz ve Letonya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:04
EuroBasket 2025: Sırbistan 98-64 ile Estonya'yı Farklı Yendi

EuroBasket 2025: Sırbistan 98-64 ile Estonya'yı Farklı Yendi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, açılış maçında Estonya karşısında etkileyici bir galibiyet aldı.

Maç Sonucu

Sırbistan: 98 - Estonya: 64

Karşılaşmayı Sırbistan, güçlü oyunuyla 98-64'lük skorla üstün tamamladı. Bu sonuçla Sırbistan A Grubu'nda ilk maçını galibiyetle kapatmış oldu.

Gelecek Maçlar

Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile oynayacak. Aynı gün Estonya ise ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.

A Grubu'ndaki bu maçlar turnuvadaki dengeyi belirlemede önemli rol oynayacak.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabağ, Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi
2
EuroBasket 2025: Sırbistan 98-64 ile Estonya'yı Farklı Yendi
3
EuroBasket 2025: A ve B Grubu İlk Maç Sonuçları
4
Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Benfica 1-0 Fenerbahçe — Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Yarı
6
Sparta Prag, Riga'yı eleyip UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi
7
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?