EuroBasket 2025: Türkiye 94-68 ile finale yükseldi

A Milli Takım, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek 24 yıl sonra finale çıktı; finalde 14 Eylül'de Almanya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:54
Yarı finalde Yunanistan engeli aşıldı

Türkiye 94 - Yunanistan 68 skoruyla A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde net bir galibiyet alarak 24 yıl sonra tekrar finale yükseldi.

Milliler, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde Almanya ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Türkiye, ilk iki dakikada yakaladığı 7-0 serisiyle oyunun kontrolünü ele geçirdi. Yunanistan’dan Dorsey’in dış atışlarına Ercan Osmani’nin pota altı basketleriyle yanıt veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 10-22. İlk perodu 26-16 önde tamamlayan Türkiye’de Ercan Osmani 14 sayı üretti.

İkinci çeyreğin başında toparlanmaya çalışan Yunanistan, Türkiye’nin baskısını kıramadı. Yunanistan’ın üst üste gelen top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, hem pota altından hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 24-45. İlk yarı Türkiye’nin 49-31 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar taşıdı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas ile farkı bir ara 21’e çekse de Türkiye, üçüncü çeyreği 72-51 önde tamamladı.

Dördüncü ve son periyotta kontrollü ve rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, skoru koruyup farkı açarak maçı 94-68 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.

