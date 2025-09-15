EuroBasket 2025: Türkiye-Almanya Finali Sonrası Bak ve Türkoğlu'ndan Açıklamalar

EuroBasket 2025'te Türkiye-Almanya finalinin ardından: Bakan Bak ve Türkoğlu'ndan değerlendirmeler

Maç sonrası yorumlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ikinci tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı için övgü dolu sözler sarf etti. Karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Bak, "12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran sporcularımızı, hocamızı, federasyon başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandırdılar. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda iyi işler yaptılar, finale kadar geldiler. Finalde iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz. Bu da önemli bir başarı. Türk basketbolunun gelecekte iyi işler yapacağına inanıyorum."

Bak, Basketbol Gelişim Merkezi vurgusu yaparak, "Türk sporuna büyük yatırımlar yapan sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini basketbol camiamıza kazandırdı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yeni 12 dev adamlar çıkacak, önümüzdeki turnuvalarda da iyi işler yapacaklarına inanıyorum. İlk günden itibaren 'Madalya alacağız' diyen Ergin Ataman'a sporcularımıza, federasyon başkanına, yöneticilerine, dualarıyla arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada olmadı ama diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Türk basketbolu büyük hedeflere yürüyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç, bu takım onun için savaşmaya devam edecek. Milletimizi gururlandırdıkları için hepsiyle gurur duyuyoruz."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, millî takımın gösterdiği performansa ilişkin, "Önümüzdeki yıllarda da bu takım altın madalya için elinden gelenin en iyisini sahaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, milli takımın milyonları gururlandırdığını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "Çocukları kampın başından beri 'Şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız' söylemleriyle motive eden Ergin hocamızı, daha sonra ona inanan, sahada her şeyiyle ülkemizi gururlandıran ve uzun yıllar sonra ülkemize madalya kazandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum. Uzun yıllar sonra böyle bir başarı gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi gururlandırması yönetici olarak bizlerin bu takımın bir parçası olduğumuz için şanslı olduğumuzun göstergesidir. Geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunun göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar arayarak üzüntülerini iletti. Arayan, soran, dualarını eksik etmeyen ve her zaman bu takımın yanında olan milyonlara teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar milyonları gururlandırdı. Altın madalyayı kıl payı kaçırdık, gümüş madalyayla dönüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu takım altın madalya için elinden gelenin en iyisini sahaya koyacaktır."

