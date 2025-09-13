EuroBasket 2025: Türkiye-Almanya Finalinde Ataman'dan 'Finaldeysem kazanırım' İddiası

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 finalinde Almanya karşısında iddialı konuştu; kaptan Cedi Osman ise en iyi performansla şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:38
EuroBasket 2025: Türkiye-Almanya Finalinde Ataman'dan 'Finaldeysem kazanırım' İddiası

EuroBasket 2025'te Türkiye-Almanya finali

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında yarın oynanacak Almanya finali öncesi açıklamalar yaptı.

Ataman: "Finaldeysem kazanırım"

Ergin Ataman, "Ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Eğer finaldeysem kazanırım." diyerek iddiasını ortaya koydu.

Ataman, turnuvada mükemmel bir performans sergilediklerini belirterek, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız. Almanya'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki başantrenör, turnuvada Sırbistan, Letonya ve Yunanistan gibi güçlü rakiplerle karşılaşmalarının kendilerine avantaj sağladığını vurgulayarak, "En büyük avantajımız, turnuvada şu ana kadar önemli rakiplerle büyük maçlar oynamamız. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." dedi.

Deneyim, başarı ve stres yönetimi

Ataman, kariyerindeki şampiyonluklara değinerek, A Milli Takım'ın EuroBasket 2001 ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynamasına rağmen ikinci olduğunu hatırlattı: "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Ancak Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı. Ancak yarın farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım."

Ayrıca Ataman, 2016'dan bu yana Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray ile kazandığı Avrupa kupalarını anımsatarak, "Son 10 yılda Avrupa'nın en iyi başantrenörü benim." iddiasını dile getirdi.

Final baskısı hakkında konuşan Ataman, birçok final deneyimi olduğuna dikkat çekip, "Herhangi bir stres içinde değilim. Bu bir basketbol maçı. Takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyorum." dedi ve takımın genelinde büyük bir stres olmadığını ekledi.

Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın madalya beklentisini hatırlatarak, Türk halkına şampiyonluk armağan etmek istediklerini belirtti.

Cedi Osman: "EuroBasket'i kazanmak istiyoruz"

Kaptan Cedi Osman, Almanya'nın güçlü bir ekip olduğunu kabul ederek, "Şampiyonanın 2 namağlup takımı finalde karşı karşıya gelecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hazırız. Herkes çok heyecanlı. Almanya çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket'i kazanmak istiyoruz." dedi.

30 yaşındaki oyuncu, turnuvada şimdiye kadar müthiş bir iş ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Finalde de aynı şeyleri sahaya yansıtacağımızı ümit ediyorum. Almanya son dünya şampiyonu. Çok iyi oyuncuları var. Ancak biz de müthiş bir takımız. Bunu turnuvada gösterdik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye