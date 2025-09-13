EuroBasket 2025: Türkiye-Almanya Finalinde Ataman'dan 'Finaldeysem kazanırım' İddiası

EuroBasket 2025'te Türkiye-Almanya finali

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında yarın oynanacak Almanya finali öncesi açıklamalar yaptı.

Ataman: "Finaldeysem kazanırım"

Ergin Ataman, "Ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Eğer finaldeysem kazanırım." diyerek iddiasını ortaya koydu.

Ataman, turnuvada mükemmel bir performans sergilediklerini belirterek, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız. Almanya'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki başantrenör, turnuvada Sırbistan, Letonya ve Yunanistan gibi güçlü rakiplerle karşılaşmalarının kendilerine avantaj sağladığını vurgulayarak, "En büyük avantajımız, turnuvada şu ana kadar önemli rakiplerle büyük maçlar oynamamız. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." dedi.

Deneyim, başarı ve stres yönetimi

Ataman, kariyerindeki şampiyonluklara değinerek, A Milli Takım'ın EuroBasket 2001 ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynamasına rağmen ikinci olduğunu hatırlattı: "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Ancak Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı. Ancak yarın farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım."

Ayrıca Ataman, 2016'dan bu yana Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray ile kazandığı Avrupa kupalarını anımsatarak, "Son 10 yılda Avrupa'nın en iyi başantrenörü benim." iddiasını dile getirdi.

Final baskısı hakkında konuşan Ataman, birçok final deneyimi olduğuna dikkat çekip, "Herhangi bir stres içinde değilim. Bu bir basketbol maçı. Takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyorum." dedi ve takımın genelinde büyük bir stres olmadığını ekledi.

Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın madalya beklentisini hatırlatarak, Türk halkına şampiyonluk armağan etmek istediklerini belirtti.

Cedi Osman: "EuroBasket'i kazanmak istiyoruz"

Kaptan Cedi Osman, Almanya'nın güçlü bir ekip olduğunu kabul ederek, "Şampiyonanın 2 namağlup takımı finalde karşı karşıya gelecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hazırız. Herkes çok heyecanlı. Almanya çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket'i kazanmak istiyoruz." dedi.

30 yaşındaki oyuncu, turnuvada şimdiye kadar müthiş bir iş ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Finalde de aynı şeyleri sahaya yansıtacağımızı ümit ediyorum. Almanya son dünya şampiyonu. Çok iyi oyuncuları var. Ancak biz de müthiş bir takımız. Bunu turnuvada gösterdik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.