EuroBasket 2025: Türkiye-Yunanistan Yarı Finali Öncesi Kenan Sipahi ve Ömer Faruk'un Mesajı

A Milli Basketbol Takımı oyuncuları Kenan Sipahi ile Ömer Faruk Yurtseven, 12 Eylül Cuma günü oynanacak Yunanistan karşılaşması öncesi Olimpik Spor Merkezi'ndeki antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kenan Sipahi: Sertliğe karşılık vereceğiz

Kenan Sipahi, EuroBasket 2025'te 7'de 7 yaparak yarı finale yükselmelerinin gurur verici olduğunu belirtti ve hedefin final oynamak olduğunu vurguladı. Sipahi, "İşin en önemli tarafı geliyor çünkü final oynamak istiyoruz. Hedefimize daha ulaşmış değiliz. Önümüzdeki bir 40 dakika var. İnşallah en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Sipahi, Yunanistan'ın fiziksel gücüne dikkat çekerek Antetokounmpo kardeşlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi: "Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. Bu sertliğe karşılık vermemiz gerekiyor." Ayrıca takımın şutör gücüne ve Alperen ile Larkin'in yarattığı tehditlere değinerek, "Alperen'den dolayı hepimiz çok boş kalıyoruz. Alperen ve Larkin'den dolayı bazı takımlar bizi riske edebiliyor. İnşallah şutları sokarız. Daha önce soktuk. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Ömer Faruk Yurtseven: Form ve savunma belirleyici

Ömer Faruk Yurtseven, takımın Yunanistan'dan daha hazır olduğunu düşündüğünü belirtti ve yarı finale konsantre olduklarını söyledi: "Herkes bundan sonraki sürecin bizim için hedef olduğunun farkında. Kim daha iyi formda ve ritimdeyse o kazanacak."

Yurtseven, savunmadaki sertliğin korunmasının önemine dikkat çekti ve Giannis Antetokounmpo'nun büyük bir güç olduğunu ifade etti: "Onu durdurmak bizim işimizin büyük bir bölümü olacak. Bizim de onların durdurması gereken büyük silahlarımız var. Şu ana kadar Alperen'in oyunundan bayağı verim aldık. Dışarıdan attığımız şutlardan da iyi verim aldık. Alperen'in hücum gücü ve Larkin'in bize oluşturduğu açılar bize bayağı yardımcı oluyor."