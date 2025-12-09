EuroCup: Beşiktaş Lietkabelis'i Uzatmada 94-85 Yendi

EuroCup B Grubu'nda Beşiktaş, uzatmada Lietkabelis'i 94-85 yenerek turnuvadaki 8. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:42
Maç Özeti

EuroCup B Grubu 10. maçında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaştı. Karşılaşma normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümünde siyah-beyazlılar rakibini 94-85 mağlup ederek turnuvadaki 8. galibiyetini elde etti.

Detaylar

Salon: BJK GAIN Spor Kompleksi

Hakemler: Hugues Thepenier, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis

Beşiktaş Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Lietkabelis Başantrenör: Nenad Canak

Oyuncu Performansları

Beşiktaş: Jonah Mathews 14, Conor Morgan 8, Ante Zizic 16, Anthony Brown 4, Berk Uğurlu 12, Devon Dotson 10, Vitto Brown 13, Brynton Lemar 5, Yiğit Arslan 6, Ismael Kamagate 6

Lietkabelis: Michael Flowers 27, Kullamae 18, Lazar Mutic 5, Danusevicius 10, Fardaws Aimaq 5, Furmanavicius 5, Lavrinovicius 3, Maldunas 2, Morris 7, Bickauskis, Nojus Kuliesa 3

Periyot Skorları

1. Periyot: 27-19

Devre: 47-38

3. Periyot: 64-65 (Lietkabelis lehine)

Normal Süre: 80-80

Final: Beşiktaş 94 - Lietkabelis 85 (uzatma)

