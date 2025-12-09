EuroCup: Beşiktaş Lietkabelis'i Uzatmada 94-85 Yendi
Maç Özeti
EuroCup B Grubu 10. maçında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaştı. Karşılaşma normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümünde siyah-beyazlılar rakibini 94-85 mağlup ederek turnuvadaki 8. galibiyetini elde etti.
Detaylar
Salon: BJK GAIN Spor Kompleksi
Hakemler: Hugues Thepenier, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis
Beşiktaş Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Lietkabelis Başantrenör: Nenad Canak
Oyuncu Performansları
Beşiktaş: Jonah Mathews 14, Conor Morgan 8, Ante Zizic 16, Anthony Brown 4, Berk Uğurlu 12, Devon Dotson 10, Vitto Brown 13, Brynton Lemar 5, Yiğit Arslan 6, Ismael Kamagate 6
Lietkabelis: Michael Flowers 27, Kullamae 18, Lazar Mutic 5, Danusevicius 10, Fardaws Aimaq 5, Furmanavicius 5, Lavrinovicius 3, Maldunas 2, Morris 7, Bickauskis, Nojus Kuliesa 3
Periyot Skorları
1. Periyot: 27-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-65 (Lietkabelis lehine)
Normal Süre: 80-80
Final: Beşiktaş 94 - Lietkabelis 85 (uzatma)
