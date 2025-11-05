Eurocup: Hapoel Jerusalem, Bahçeşehir Koleji'ni 90-82 yendi

Eurocup 6. haftada Hapoel Jerusalem, Belgrad'ta Bahçeşehir Koleji'ni 90-82 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:13
Maç Özeti

Basketbol Eurocup 6. hafta maçında Hapoel Jerusalem, Sırbistan’ın Belgrad kentinde oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'ni 90-82 mağlup etti.

Salon ve Hakemler

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Perez, Igor Dragojeviç, Gentian Cici

Bahçeşehir Koleji

Oyuncular ve skorlar: Malachi Flynn 28, Trevion Williams 11, Tyler Cavanaugh 11, Calep Homesley 5, Matt Mitchell 4, Hunter Hale 12, Mateusz Ponitka 4, Kenan Sipahi 4, Balsa Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Göktüğ Baş

Başantrenör: Marko Barac

Hapoel Jerusalem

Oyuncular ve skorlar: Yovel Zoosman 13, Jared Harper 27, Khadeen Carrington 9, Anthony Lamb, Austin Wiley 14, Josiah-Jordan James 2, Cassius Winston 9, Justin Smith 16, Dmytro Skapintsev, Roi Huber

Başantrenör: Yonatan Alon

Periyotlar

1. Periyot: 22-27 (Hapoel lehine)

Devre: 41-48 (Hapoel lehine)

3. Periyot: 56-66 (Hapoel lehine)

