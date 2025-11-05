Eurocup: Hapoel Jerusalem, Bahçeşehir Koleji'ni 90-82 yendi
Maç Özeti
Basketbol Eurocup 6. hafta maçında Hapoel Jerusalem, Sırbistan’ın Belgrad kentinde oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'ni 90-82 mağlup etti.
Salon ve Hakemler
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Perez, Igor Dragojeviç, Gentian Cici
Bahçeşehir Koleji
Oyuncular ve skorlar: Malachi Flynn 28, Trevion Williams 11, Tyler Cavanaugh 11, Calep Homesley 5, Matt Mitchell 4, Hunter Hale 12, Mateusz Ponitka 4, Kenan Sipahi 4, Balsa Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Göktüğ Baş
Başantrenör: Marko Barac
Hapoel Jerusalem
Oyuncular ve skorlar: Yovel Zoosman 13, Jared Harper 27, Khadeen Carrington 9, Anthony Lamb, Austin Wiley 14, Josiah-Jordan James 2, Cassius Winston 9, Justin Smith 16, Dmytro Skapintsev, Roi Huber
Başantrenör: Yonatan Alon
Periyotlar
1. Periyot: 22-27 (Hapoel lehine)
Devre: 41-48 (Hapoel lehine)
3. Periyot: 56-66 (Hapoel lehine)
BASKETBOL EUROCUP 6. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, SIRBİSTAN’IN BELGRAD KENTİNDE HAPOEL JERUSALEM'A 90-82 MAĞLUP OLDU.