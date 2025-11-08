Euroleague 9. Hafta: Fenerbahçe 81-67 ASVEL, A. Efes 93-97 Olimpia Milano

Euroleague 9. haftasında Fenerbahçe ASVEL'i 81-67 yenerken, A. Efes Olimpia Milano'ya 97-93 kaybetti; Zalgiris Kaunas 7-2 ile lider.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:29
Euroleague 9. Hafta: Fenerbahçe galibiyete uzandı, A. Efes kayıplarda

Euroleague'in 9. haftası, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Hafta boyunca ön plana çıkan maçlarda Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i 81-67 mağlup ederek sezonun 4. galibiyetini aldı. Konuk ettiği Olimpia Milano karşısında ise A. Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 93-97 skoruyla sahadan mağlup ayrıldı ve bu sonucu ile 6. mağlubiyetini yaşadı.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos da deplasmanda Kızılyıldız'a 86-68 yenildi.

Sıralamada son durum

Geride kalan 9 haftanın ardından Zalgiris Kaunas, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ile averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ile Fenerbahçe haftayı 13. sırada kapatırken, A. Efes 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla 16. sırada yer alıyor. Panathinaikos ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 2 galibiyeti bulunan ASVEL bulunuyor.

9. Haftanın sonuçları

Kızılyıldız: 86 - Panathinaikos: 68

Fenerbahçe Beko: 81 - ASVEL: 67

Dubai Basketbol: 97 - Hapoel Tel Aviv: 109

Baskonia: 87 - Virtus Bologna: 76

Maccabi Tel Aviv: 107 - Monaco: 112

Paris Basketbol: 82 - Bayern Münih: 86

A. Efes: 93 - Olimpia Milano: 97

Zalgiris Kaunas: 86 - Valencia Basket: 77

Olympiakos: 80 - Partizan: 71

Barcelona: 92 - Real Madrid: 101

EUROLEAGUE'İN 9. HAFTASI BARCELONA - REAL MADRİD

