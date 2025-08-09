Eylüllü Yetenek: Şampiyon Boksör Kerem Gürgen'in Kızı Eylüll Gürgen Boks Yoldaşlığında

11 Yaşındaki Eylüll Gürgen, Boks Başarılarına Yelken Açıyor

Siirtli 11 yaşındaki Eylüll Gürgen, ünlü eski milli boksör Kerem Gürgen'in izinden giderek boks alanında kendi başarı öyküsünü yazmaya başladı. Geçen yıl boksla tanışan Eylüll, babasının antrenörlüğünde 14 Temmuz'da Tokat'ta gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

İlham Veren Bir Baba

Eylüll, babasından aldığı ilhamla "Boks dünyasına ilk adımımı attığımda çok heyecanlandım. Babamın sıradışı başarıları ve kazandığı şampiyonluklar beni motive ediyor. Hedefim onun gibi ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek," şeklinde konuştu.

Kerem Gürgen’in Amaçları ve Destekleri

Babasının yol göstericiliği ile geliştiğini belirten Eylüll, "Her antrenmanımda destekleyici bir motivasyonal kaynağım var. Kendi potansiyim hakkında kendime güveniyorum. İlk maçımda üçüncü olarak başladım ve hedefim Türkiye şampiyonu olmak," dedi.

Kerem Gürgen: Genç Yeteneklere Destek Olmayı Hedefliyorum

Eski milli boksör Kerem Gürgen, 1996 yılında başladığı boks kariyerinde 25 yıl içerisinde 7 kez Türkiye, 1 kez Avrupa ve 1 kez Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Şu anda Siirt'te çocuklara ve gençlere antrenörlük yaparak onların potansiyellerini geliştirmeyi hedefliyor. Gürgen, "Kızım Eylüll gibi yetenekli gençlerin elinden tutarak şampiyonluklara hazırlıyorum. Amacım Siirt’ten olimpik bir sporcu çıkarmak ve bunun için çabalıyorum," şeklinde ifadelerde bulundu.

Kerem Gürgen, kızının gelecekte olimpiyat şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Eylüll, bu spor alanında umut veriyor. Ve ben onun ilerleyişinden gurur duyuyorum. Yetenekli bir sporcu olarak, kendimi onda görebiliyorum," diyerek duygularını dile getirdi.

