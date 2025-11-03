Eyüpspor 0-1 Antalyaspor — Boli'nin Golüyle Antalyaspor Kazandı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Antalyaspor, Yohan Boli'nin 75. dakikadaki golüyle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Eyüpspor 0-1 Antalyaspor — Boli'nin Golüyle Antalyaspor Kazandı

Eyüpspor 0-1 Antalyaspor — Boli'nin Golüyle Antalyaspor Kazandı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Antalyaspor’a 0-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Umut Meraş’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada, arka direkte Yalçın Kayan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp kaleci Abdullah Yiğiter’de kaldı.

75. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını yerden Boli’ye çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinden yaptığı vuruşla kaleci Felipe’nin sağından topu ağlara yolladı. 0-1

Stat ve hakemler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

Takımlar

Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Nihad Mujakic, Umut Meraş (Emir Ortakaya dk. 77), Kerem Demirbay, Mateusz Legowski (Taşkın İlter dk. 68), Halil Akbunar (Prince Ampem dk. 59), Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 67), Serdar Gürler (Umut Bozok dk. 77), Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Taras Stepanenko, Denis Draguş, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Jesper Ceesay, Georgiy Dzhikiya, Samet Karakoç (Kenneth Paal dk. 70), Dario Saric (Hüseyin Türkmen dk. 87), Abdülkadir Ömür, Ramzi Safuri (Tomas Cvancara dk 79), Sander van de Streek (Soner Dikmen dk. 46), Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samuel Ballet, Nikola Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller ve kartlar

Gol: Yohan Boli (dk. 75) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Mame Thiam (Eyüpspor); Georgiy Dzhikiya, Ramzi Safuri (Antalyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KONUK ETTİĞİ ANTALYASPOR’A 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KONUK ETTİĞİ ANTALYASPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KONUK ETTİĞİ ANTALYASPOR’A 1-0 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Joao Pereira: 'Oynayacak Çok Maçımız, Kazanacak Çok Puanımız Var' — Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK
2
Orhan Ak: 'Rakip nasıl oynarsa oynasın, oyun formatlarımız belli'
3
Burak Yılmaz: Alanyaspor Deplasmanından Alınan 1 Puan Çok Değerli
4
TFF Tahkim Kurulu, Karakoyun ve Ndongala cezalarını onadı
5
Göztepe, adım adım Süper Lig'e koşuyor
6
İlhan Palut: Duran Toptan Gelen Golle Çaykur Rizespor 1-0 Kazandı
7
Erol Bulut: Kulüpten Bilgiler Nuri Şahin’e Sızdırıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor