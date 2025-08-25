DOLAR
Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Joao Pereira'dan Maç Değerlendirmesi

Pereira: Geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdik ve daha iyi oynadık; ancak ikas Eyüpspor'a 2-1 mağlup olduk.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:09
Trendyol Süper Lig - 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, mağlubiyetten dolayı zor bir gece geçireceklerini ifade etti.

"Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada gol yedik. Oyuncularım, çok iyi çalıştı. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Geçen maça göre daha agresif oldular. Topa da daha fazla sahip oldular. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda bir penaltı kazandık. Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Takımımda iyi gördüğüm şeyler de var. Geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdik. Daha iyi oynadık. Son bölümde kontrolü ele aldık ama maalesef buradan mağlubiyetle ayrıldık."

Pereira, takımının özellikle pozisyon üretme ve topa sahip olma açısından geçen maça göre ilerleme kaydettiğini vurguladı.

