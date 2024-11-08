Eyüpspor, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Eyüpspor, Süper Lig'de Adana Demirspor İle Karşılaşıyor
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yüzleşecek. Müsabaka, Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Maçın Detayları
Karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Eyüpspor, bu sezon oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 19 puan toplayarak 11. sırada yer almakta.
Adana Demirspor'un Durumu
Öte yandan, Adana Demirspor ligde galibiyet elde edemedi. Elde ettikleri 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonrasında sadece 2 puan toplayarak son sırada bulunuyor.