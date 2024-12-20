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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Arda Turan'a Övgü

Eyüpspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından Başkan Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan'ı övdü ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:43
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Arda Turan'a Övgü

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Arda Turan'a Övgü

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da, başkan Murat Özkaya, maç sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özkaya, “Eyüpspor top oynamaya çalışan bir ekip. Futbolu daha güzel yerlere taşımak için Arda Turan ile beraber inanılmaz bir değişim yarattı.” diyerek Arda Turan'a olan inancını dile getirdi.

Özkaya, Türk futbolunun geleceği açısından Arda Turan'ın önemine dikkat çekerek, “Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere bu genç kardeşimiz.” ifadelerini kullandı.

Hakem Performansına Dikkat Çekti

Hakemlerin zor bir iş yaptığını savunan Özkaya, “Sahada yüz yirmi kilometre koşan bir Eyüpspor var. Gerçekten hakemlerin işleri zor. Umarım daha başarılı olurlar.” şeklinde konuştu.

Berke Özer’in Başarısı

Kaleci Berke Özer'in performansına da değinen Özkaya, “Türk futbolu bir kaleci kazanıyor ama bunun altyapısında Arda Turan var.” dedi ve Arda'nın genç oyuncularla olan etkileşiminin önemine vurgu yaptı.

Futbol ve Taraftar İlişkisi

Yıllardır futbol seyircisi oluşturmanın önemini vurgulayan Özkaya, “Biz güzel futbol oynayıp insanları çekmemiz gerekiyor. Bizim statları doldurmaya ihtiyacımız var.” ifadeleriyle zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Son olarak, transfer süreçlerinin Arda Turan ve ekibi tarafından yönetildiğini ekleyerek, “Buraya gelen tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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