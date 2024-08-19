Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1 Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Eyüpspor-Bodrum FK Maç Analizi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Eyüpspor'un teknik sorumlusunu Kerem Yavaş, galibiyetin önemini değerlendirdi.

Maçın Değerlendirmesi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Yavaş, "İlk hedefimiz bulunduğumuz ligde kalıcı olmak. Bodrum FK, ligdeki en önemli rakibimizdi; bu tam anlamıyla 6 puanlık bir maçtı," dedi. İlk Yarım Saat Zorlayıcıydı

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında takımların birbirini iyi tanıdığını belirten Yavaş, "Bu bölümde beklenmedik bir şekilde kötü oynadık. Rakip, iyi yönetilen bir kulüp; bu nedenle akıllı ve organize bir hücum planı geliştirmemiz gerekirdi. İkinci yarıda oyunumuz tamamen düzelmeye başladı," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefler

Yavaş, oyuncuların kendileri için belirlenen pozisyonlarda başladığını ancak bu durumu ilk 30 dakika sonunda düzelttiklerini kaydetti. Ayrıca, transfer döneminde bir 6 numara ve bir stoper arayışında olduklarını da belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrumspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. İkas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrumspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. İkas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.