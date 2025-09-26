Eyüpspor - Göztepe: Süper Lig 7. Hafta Mücadelesi

Eyüpspor - Göztepe, Süper Lig 7. Hafta | Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Maç Detayları

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Takım Durumu

Ev sahibi Eyüpspor, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

Göztepe ise lige iyi başladı; 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile toplam 12 puan toplayarak 2. sırada bulunuyor.

Sakatlık Haberi

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.