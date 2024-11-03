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Eyüpspor-Hatayspor Maç Sonrası Bülent Albayrak'ın Açıklamaları

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Eyüpspor maçının hakem kararlarına tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:42
Eyüpspor-Hatayspor Maç Sonrası Bülent Albayrak'ın Açıklamaları

Eyüpspor'un Hatayspor'u Mağlup Ettiği Maçın Ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Hatayspor karşılaşmasında, Hatayspor'un Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, 2-0'lık yenilginin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakem Kararlarına Tepki

Bülent Albayrak, maçı kaybetmelerinin sebeplerinden birinin hakem kararları olduğunu ifade etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Golümüzü iptal ettiler. Önümüzde ekran var, pozisyonu her şekilde izliyoruz. En ufak bir temas yok," dedi. Albayrak, VAR hakemi Erkan Özdamar'a da sert eleştiriler yöneltti.

Yaşanan Pozisyonlar Hakkında

Albayrak, durumla ilgili olarak, "Faulle uzaktan yakından alakası yok. Hakemi bu pozisyonu tekrar izlemeye çağırdığı zaman neyi görerek çağırdı? Neden maçın hakemi bu pozisyona VAR'a bakarak karar veriyor?" şeklinde konuştu. Ayrıca, maçın hakemi Rıza Çalımbay'ın gol olduğunu belirttiğini ve peş peşe iki sarı kart gösterdiğini hatırlatan yardımcı antrenör, "Bu kadar basit 2 sarı kartı 4 büyüklerin hocalarına çıkartabilir misiniz?" ifadesini kullandı.

Üzgün ve Hayal Kırıklığı İçinde

Albayrak, golleri iptal edilen takımı adına üzgün olduğunu ve çocukların büyük emek verdiğini vurguladı. "Bugün büyük emek harcadı çocuklar, çok üzgünüm. Bu maç bir mahalle maçı değil, Süper Lig maçı. Galatasaray-Beşiktaş maçı da Süper Lig maçı, bu maç da" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

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