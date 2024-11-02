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Eyüpspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Eyüpspor, Süper Lig'deki 11. haftada Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Maç detayları ve takım performansları burada.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:16
Eyüpspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Eyüpspor, Hatayspor'u Konuk Ediyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u evinde ağırlayacak.

Maç Detayları

Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Takım Performansları

Eyüpspor, geride kalan 10 haftada dörder galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet alarak 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

Öte yandan Hatayspor, ligde oynadığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 3 puan ile 18. sırada bulunuyor.

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