Eyüpspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Eyüpspor, Hatayspor'u Konuk Ediyor
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u evinde ağırlayacak.
Maç Detayları
Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Takım Performansları
Eyüpspor, geride kalan 10 haftada dörder galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet alarak 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
Öte yandan Hatayspor, ligde oynadığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 3 puan ile 18. sırada bulunuyor.