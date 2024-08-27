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Eyüpspor, Jonjo Shelvey ile Anlaştı

Süper Lig takımı Eyüpspor, deneyimli futbolcu Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık kontrat imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:28
Eyüpspor, Jonjo Shelvey ile Anlaştı

Eyüpspor, Jonjo Shelvey'i Kadrosuna Kattı

Süper Lig'in yeni ekibi ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Jonjo Shelvey ile anlaşmaya vardı.

1+1 Yıllık Sözleşme

Eflatun-sarılı kulübün yaptığı resmi açıklamada, İngiliz futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamalar ve Beklentiler

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Shelvey'nin Premier Lig deneyimine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kayda değer bir performans gösterdi. Süper Lig'i tanıma şansı da buldu. Uzun süren çabalar sonucunda kendisini kadromuza kattık. Onun gibi önemli bir oyuncu ile çalışmak bizi mutlu ediyor. Beklentimiz büyük, bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz," dedi.

Jonjo Shelvey'nin İfadeleri

Jonjo Shelvey ise transferle ilgili mutluluğunu dile getirerek, "Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım hedeflerimize birlikte ulaşırız," şeklinde konuştu.

Kariyeri Hakkında

32 yaşındaki Jonjo Shelvey, kariyeri boyunca Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle, Nottingham Forest ve Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giydi.

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