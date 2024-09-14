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Eyüpspor, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Eyüpspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maç 17:00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:31
Eyüpspor, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Eyüpspor Kayserispor Mücadelesi İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in yeni yüzlerinden olan Eyüpspor, 5. hafta mücadelesinde yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17:00'de başlayacak ve hakem Ömer Tolga Güldibi tarafından yönetilecek.

Ligdeki Performans

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Eyüpspor, oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile 8 puan topladı. İlk hafta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, Bodrum FK'yı 4-1 ve Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Son olarak ise Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kayserispor'un Durumu

Öte yandan, Kayserispor'un iki maçı eksik. Bu sezon 2 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilirken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk hafta bay geçen Kayseri temsilcisinin 3. haftadaki Trabzonspor karşılaşması, bordo-mavili ekibin Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle ertelenmişti.

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