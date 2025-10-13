Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörü Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni kulübün Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirildi; törende kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu.

Kulüpten ilk değerlendirme

Törende konuşan Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını belirtti ve teknik ekip ile fikir birliği içinde olduklarını vurguladı. Kulaksız şunları söyledi:

"Selçuk hocayla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş.' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum."

Kulaksız sözlerine devam etti:

"Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik. Arda hocayla anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan hocayı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz."

Orhan Ak'ın hedefleri ve planları

Göreve başlarken duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getiren Orhan Ak, kulübün imkanları ve vizyonunun teknik adamlar için cazip olduğunu söyledi ve hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz."

Ak, takıma yapacağı dokunuşlarla oyun kimliğini güçlendireceklerini belirterek, "Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üç yıllık anlaşmanın motive edici olduğuna dikkat çeken Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar hep yarışan takımlarda olduk. Eyüpspor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Skorlar alındıkça öz güven gelecek, içerideki enerji değişecek. Üç puanlı sistemde çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunun için de antrenmanlar çok önemli. Oyuncuların öz güven yakalaması için oyun çok önemli. Buraya gelmeden önce Selçuk hocayla görüşmedim ama Arda Turan'la sık sık konuşuyoruz. Oyunla ilgili sürekli kafa yoran kişileriz. Buradaki hikayeyi çok önceden biliyorum. Gelirken de bu heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı."

İmza töreni sona erdi

Açıklamaların ardından resmi imzalar atıldı ve tören fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

