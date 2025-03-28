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Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Eyüpspor, 31 Mart'ta RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:21
Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

TrendYol Süper Lig'in 29. haftasında, 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Eyüpspor, hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasına göre, takım, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde antrenman yaptı. İdmanın ilk kısmı ısınma hareketleriyle başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.

İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu. Takım, yarın da RAMS Başakşehir karşılaşması için çalışmalarına devam edecek.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS...

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS...

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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