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Eyüpspor, Samsunspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Tüm Detaylar!

Eyüpspor, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Maç bilgileri ve takımların son durumları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:38
Eyüpspor, Samsunspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Tüm Detaylar!

Eyüpspor, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabaka, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı ünlü hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımların Son Durumu

Süper Lig'in ilk 14 haftasında dikkat çeken bir performans sergileyen Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplamda 23 puan topladı. Bu başarı ile haftayı dördüncü sırada kapattı.

Ancak Eyüpspor, yarınki mücadelede Ruben Vezo, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis gibi önemli oyuncuların sakatlıklarından dolayı eksik kalacak.

Samsunspor'un İddialı Performansı

Öte yandan, sezonun flaş ekiplerinden biri de Samsunspor. Alman teknik adam Thomas Reis yönetimindeki Kırmızı-beyazlı takım, 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplamda 29 puan ile ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda kayıpsız geçmek isteyeceği bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olmaya aday.

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