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Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Geçti: Kerem Yavaş'ın Değerlendirmeleri

Eyüpspor, Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyet ile Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, performanslarından mutlu olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:15
Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Geçti: Kerem Yavaş'ın Değerlendirmeleri

Eyyüpspor, Sivasspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, takımının performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Başlangıç Yaptık

Kerem Yavaş, galip geldikleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, "Lige iyi başladık ve bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Sivasspor karşılaşması bizim için çok kritik bir mücadeleydi. Fikstürün zorluğu, aldığımız puanlarla rahat bir şekilde başa çıkmamızı sağlayacak," dedi.

Puanların Önemi

Yavaş, ligin ilk haftalarında alınan puanların ilerleyen süreçlerde daha da kıymetleneceğine vurgu yaparak, "Biz ligin yeni takımıyız ve ilk üç maçımız hayal ettiğimiz gibi geçti. Gelişimimizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Mücadelenin Detayları

Mağın gidişatına dair de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdik. Skoru arttıracak fırsatları bulduktan sonra dahi daha fazla fark yaratamadık. Ancak sonuçta önemli bir üç puan aldık," şeklinde konuştu. Yavaş, "Kazanmak için önceden planlamalarımızı yaptık ve bu planları başarıyla hayata geçirdiğimiz için mutluyuz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleden...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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