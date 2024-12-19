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Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Ağırlamaya Hazır

Eyüpspor, yarın Fenerbahçe ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:13
Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Ağırlamaya Hazır

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve iki takım arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Ligin geride kalan 16 haftasında, Eyüpspor toplamda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Maç öncesinde, Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

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