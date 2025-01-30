Eyüpspor, Süper Lig'de Sivasspor'u Ağırlıyor

Eyüpspor, Süper Lig'de Kritik Maçta Sivasspor'u Konuk Ediyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan ise maçın sonucunu belirleyecek önemli bir isim olacak. Eyüpspor, ligdeki 20 maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Sivasspor’un ligdeki performansı ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 23 puanda ve 13. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor.