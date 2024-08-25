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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Taraftara Davet

Eyüpspor'un teknik patronu Arda Turan, Trabzonspor maçı için taraftara çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:31
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Taraftara Davet

Eyüpspor'un Teknik Patronundan Coşkulu Çağrı

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacakları maç için taraftarlara seslendi. Dolu bir stadyumda güzel futbol oynamak istediklerini vurgulayan Turan, "Bütün gençleri, çocukları, kadınları Trabzonspor maçına bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'a Saygı ve İyi Oyun Vurgusu

Turan, Eflatun-Sarı kulübün yaptığı son açıklamaya göre, Net Global Sivasspor galibiyetini değerlendirirken, Trabzonspor karşılaşmasını tribünlerin dolu olmasını arzuladıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor ile oynayacakları maçta saygı göstererek kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Abdullah Avcı ile Karşılaşma Keyfi

Arda Turan, "Başlarında çok sevdiğim büyüğüm, bizde emeği olan Abdullah Avcı hocam var. Onunla karşılaşmak benim için gurur verici" diyerek, hazırlıkların en iyi şekilde yapılacağını ifade etti.

Açıklamalarında Dolu Tribünler Mesajı

Turan, Sivas deplasmanında takımının performansından memnun kaldığını aktararak, "Kendi oyun stilimizden vazgeçmedik. Topa sahip olmayı istedik. Reaksiyona ve temasa hazırdık. Daha iyi bir zeminde oynamak isterdik; fakat zemine rağmen oyunun iki tarafını da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çözümler ürettik, daha çok gol pozisyonuna girdik. Oynadığımız oyundan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

Ligde Kalma Hedefi

Son olarak, Arda Turan, takım olarak ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "İyi oyun oynamaya, lige renk katmaya çalışıyoruz" dedi.

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