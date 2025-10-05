Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin İstifa Etti

Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Teknik Direktörün Performansı

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de oynanan 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.