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Eyüpspor'un Başarılı Maçı: Kerem Yavaş Ekonomik Oynayarak Kazandık Dedi

Eyüpspor, Bodrum FK'yi 1-0 yenerek 4'üncü sıraya yükseldi. Teknik sorumlu Kerem Yavaş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:32
Eyüpspor'un Başarılı Maçı: Kerem Yavaş Ekonomik Oynayarak Kazandık Dedi

Bodrum FK-Eyüpspor Maçı Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "ekonomik" bir oyun sergileyerek maçı kazandıklarını ifade etti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, Bodrum'a geldiklerinde ligin 5’inci sırasında olduklarını hatırlatarak, kazanmaları halinde 4’üncü sıraya yükseleceklerini belirtti. Yavaş, "Bu karşılaşma, bugüne kadar devam eden iyi süreci sürdürebileceğimiz bir mücadeleydi. Bodrumspor ile son 2 sezondur, gerçekten birbirimizi geliştirdiğimize inandığımız bir rekabet içerisindeyiz. İki takım da tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyor." dedi.

Sakatlıklar ve Transfer Süreci

Sezon başından beri talihsiz sakatlıklarla boğuştuğuna dikkat çeken Yavaş, transfer döneminin başladığını vurguladı. "Çıkış yapan oyuncularla büyük takımların ilgilendiğini görmekteyiz," diyen Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

  • Ahmet Kutucu, Galatasaray ile anlaştı,
  • Bruno ise Iğdırspor ile bir sözleşme imzaladı,
  • Samu Saiz şu an transfer sürecinde ve ekibimizden ayrıldı.

Ayrıca, Yavaş, Thiam’ın sarı kart cezası nedeniyle eksik geldiklerini belirterek, merkez santrfor olarak oyuncu bulmakta zorluk çektiklerini söyledi. Emre Akbaba’yı bu pozisyonda kullanmayı düşündüklerini ifade etti.

Maçın Değerlendirilmesi

Yavaş, hedefleri doğrultusunda Bodrum'a kazanmaya geldiklerini ve maça iyi başladıklarını kaydetti. Golü bulduktan sonra Bodrumspor'un reaksiyon gösterdiğini belirten Yavaş, "Yine oyun kontrolü bizim elimizdeydi. İkinci devre ise hücumdan pek memnun olmadık ama savunmada iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazanmayı bildik," şeklinde değerlendirmede bulundu.

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