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Eyüpspor ve Ankara Keçiörengücü Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:03
Eyüpspor ve Ankara Keçiörengücü Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Hazırlık Maçı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile hazırlık karşılaşmasında 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Kamp Tesisinde Karşı Karşıya Geldiler

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki tesislerinde Ankara Keçiörengücü ile bir araya geldi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşma, 6. dakikada Malaly Dembele'nin golüyle Ankara Keçiörengücü'nün 1-0 öne geçmesiyle başladı. Eyüpspor, 28. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle durumu eşitledi ve 37. dakikada Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Ankara Keçiörengücü, 50. dakikada William Togui'nin attığı golle eşitliği sağladı. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Kamp Tamamlandı

Eyüpspor, bu hazırlık maçının ardından 8 gün süren Bolu kampını tamamlayarak sezon hazırlıklarına devam edecek.

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