Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Karşılaşacak

Eyüpspor, Boluspor'u Ağırlıyor

İstanbul'un köklü takımlarından Eyüpspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılacak olan bu önemli karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Maçın Hakem Üçlüsü

Müsabakanın hakemliğini Erdem Mertoğlu yapacak. Yardımcı hakemler olarak ise Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır görev alacak.

Eyüpspor'un Form Durumu

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan ikas Eyüpspor, önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasına kalmayı başardı. Bu mücadele, tüm sporseverler için gişe rekorları kırması beklenen heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

İki Takımın Geçmiş Karşılaşmaları

Eyüpspor ve Boluspor, daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Eyüpspor, sadece 1 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Boluspor ise rakibini 3 maçta mağlup etti.