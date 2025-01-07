DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Karşılaşacak

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele yarın saat 15.30'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:40
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Karşılaşacak

Eyüpspor, Boluspor'u Ağırlıyor

İstanbul'un köklü takımlarından Eyüpspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılacak olan bu önemli karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Maçın Hakem Üçlüsü

Müsabakanın hakemliğini Erdem Mertoğlu yapacak. Yardımcı hakemler olarak ise Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır görev alacak.

Eyüpspor'un Form Durumu

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan ikas Eyüpspor, önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasına kalmayı başardı. Bu mücadele, tüm sporseverler için gişe rekorları kırması beklenen heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

İki Takımın Geçmiş Karşılaşmaları

Eyüpspor ve Boluspor, daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Eyüpspor, sadece 1 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Boluspor ise rakibini 3 maçta mağlup etti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sacramento Kings, Miami Heat'i Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı
2
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u Ağırlıyor
3
İspanya Süper Kupası Yarı Final Maçları Cidde'de Başlıyor
4
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Asterix Avo'ya Konuk Olacak
5
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor
6
Fenerbahçe Opet, Valencia Basket ile Kritik Maçta Bir Araya Geliyor
7
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Karşılaşacak

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor