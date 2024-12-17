Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut'u 4-1 Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'un Başarısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Etimesgut Belediyespor'u 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 27. dakikasında Eyüpspor, öne geçti. Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden direğe çarparak ağlarla buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golünü buldu. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in uzun pasında Nihat Koç'un müdahale edemediği topu Bruno, ceza sahası içinde kafayla kontrol ederek dar açıdan kaleye gönderdi: 2-0.

44. dakikada Etimesgut Belediyespor, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Osman Bayrak'ın kullandığı kornerde arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Nihat Koç, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. İlk yarı, Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarıda Eyüpspor'un Kontrolü

50. dakikada Eyüpspor, penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emre Mor'un pasıyla penaltı noktasına gelen Hüseyin Maldar, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, tereddütsüz penaltıyı verdi. 51. dakikada penaltıyı kullanan Bruno, meşin yuvarlağı köşeden ağlara göndererek durumu 3-1 yaptı.

71. dakikada Eyüpspor bir penaltı daha kazandı. Dorukhan Toköz'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno, ceza sahasına girdikten sonra Nihat Koç'un müdahalesiyle yere düştü. Hakem, bu kez Nihat Koç'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Bruno, topu bir kez daha filelerle buluşturdu ve böylece "hat-trick" yapmış oldu: 4-1.

Karşılaşmayı Eyüpspor, 4-1'lik skorla kazanarak turu geçen taraf oldu.