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Ezgi Kılıç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Ezgi Kılıç, Polonya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:49
Ezgi Kılıç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Ezgi Kılıç'ın Unutulmaz Başarısı

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, Türk spor dünyasına yeni bir başarı hikayesi daha ekledi. Genç kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporcu Ezgi Kılıç, şampiyonada 3 altın madalya kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Madalya Performansı

Ezgi Kılıç, koparmada 74 kilo, silkmede 85 kilo ve toplamda 159 kilo kaldırarak zafere imzasını attı. Bu performansıyla, Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Yağmur Melek Şahin'in Performansı

Ezgi Kılıç'ın yanı sıra, Yağmur Melek Şahin de bu kategoride Türkiye'yi temsil etti. Silkmede 81 kilo ile bronz madalya kazanan Şahin, koparmadaki kaldırışlarında beklentilerin altında kaldı.

Gelecek Mücadeleler

Gençler ve 23 yaş altı kategorisinde tamamlanan bu organizasyon, önümüzdeki günlerde çeşitli mücadelelerle devam edecek. Türk halterinin parlayan yıldızları, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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