Ezgim Mıstıkoğlu: Okyanus Maceralarını Paylaşıyor

Ezgim Mıstıkoğlu'nun Okyanus Maceraları

Yarışarak dünya turunu gerçekleştiren en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte okyanus deneyimlerini paylaştı.

AYK'de Genç Sporcularla Buluşma

AYK'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Ezgim, genç sporcularla bir araya gelerek yelken kariyerine nasıl başladığını ve yarışlar sırasında yaşadığı unutulmaz anıları anlattı.

Ezgim'in Mutluluğu

Genç yelkenci, Ankara'da yelken sporu yapmanın sağladığı güzel imkanları ve bu imkanları değerlendirebilmenin ne kadar sevindirici olduğunu vurguladı. Ezgim, gençlerin bu sporu öğrenmelerinin ve gelişmelerinin önemine dikkat çekerek sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü (AYK) Gölbaşı Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü (AYK) Gölbaşı Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü (AYK) Gölbaşı Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü (AYK) Gölbaşı Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.