F1 Avustralya Grand Prix'sini Lando Norris Kazandı

F1 Avustralya Grand Prix'sinde Büyük Zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dolu bir sezon açılışı yaşandı. Avustralya Grand Prix'sini, McLaren takımının yetenekli pilotu Lando Norris kazandı.

Yarışın Detayları

Melbourne'deki Albert Park Pisti, 5,2 kilometre uzunluğunda ve 57 turdan oluşan yarışa ev sahipliği yaptı. Norris, pole pozisyonda başladığı yarışta, değişken hava koşulları ve zorlu rekabeti geride bırakarak 1 saat 42 dakika 06.304 saniyelik süresiyle birinciliği elde etti. Bu sonuç, onun kariyerindeki 5. yarış galibiyeti olarak kaydedildi.

Diğer Pilotlar ve Sonuçlar

Son dört sezonun şampiyonu Max Verstappen (Red Bull), Norris'in sadece 0.895 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. George Russell ise (Mercedes), Lando Norris'in 8.481 saniye arkasında üçüncü olarak podyumu tamamladı. Ancak, kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, Ferrari takımıyla ilk yarışında 10. sırayı elde etti.

Puan Durumu

Sezonun ikinci yarışı, Çin Grand Prix'si 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu: