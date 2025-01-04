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Farklı Mesleklerden Bedensel Engellilerin Hedefi Süper Lig

Batman Ampute Spor Takımı, farklı meslek gruplarından oluşan kadrosuyla Süper Lig hedefine kilitlendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:58
Farklı Mesleklerden Bedensel Engellilerin Hedefi Süper Lig

Farklı Mesleklerden Bedensel Engellilerin Hedefi Süper Lig

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Batman Ampute Spor, yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle hız kesmeden devam ediyor.

2014 yılında engelli bireyler tarafından kurulan Batman Ampute Spor Kulübü, 2019 yılında faaliyete geçirdiği oturarak voleybol takımı ile 2023-2024 sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Takımda yer alan sporcular; üniversite öğrencisi, tekstil işçisi, emekli, ev hanımı, öğretmen ve memurlardan oluşuyor. Batman ekibi, hazırlıklarını 19 Mayıs Spor Salonu'nda sürdürüyor ve bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kulüp başkanı ve takım kaptanı Vedat Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te kurdukları kulüple kentte çeşitli sportif faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi. 2019 yılında başlattıkları oturarak voleybol takımının geçen sezon dördüncü sırada yer aldığını belirten Çoban, "Tamamı gönüllü sporculardan oluşan takımımız ile 2024-2025 sezonuna yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz," dedi.

Hedef: Süper Lig'e Yükselmek

Haftada üç gün antrenman yaparak kendilerini geliştirmeye çalışan takım, Süper Lig'e çıkma konusunda kararlı. Çoban, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Sporun Yaşamlarına Etkisi

Takımda yer alan Remziye Özlük, 11 aylıkken çocuk felci geçirdiği için bedensel engelli olduğunu aktardı. Spor aktiviteleri eksikliği nedeniyle evde kaldığını anlatan Özlük, voleybola katılmasının kendisi için önemli bir fırsat sağladığını belirtiyor. "Sporla ilgilenmek güzel. Engelliler de her şeyi yapabildiklerini sportif faaliyetler sayesinde göstermek için mücadele ediyor," diyerek hislerini ifade etti.

Bir diğer sporcu Serhat Yanol ise geçirdiği tren kazası sonrası bedensel engelli olduğunu, voleybol sayesinde sosyal hayata katıldığını belirtti. Yanol, "Daha önce evden çıkmazdım, voleybol sayesinde dışarı çıkıp antrenman yapmanın keyfini yaşıyorum. Hedefimiz yeni sezonda şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek," dedi.

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