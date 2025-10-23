Fas Genç Milli Takımı Coşkuyla Karşılandı — FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Şampiyonu

Fas Genç Milli Takımı Coşkuyla Karşılandı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Fas genç milli takımı, ülkeye dönüşünde büyük bir ilgiyle karşılandı. 20 Ekim'de Şili'de gerçekleştirilen finalde Arjantin'i 2-0 yenerek kupayı kazanan takım, tarihindeki ilk zaferi elde etti.

Bu başarıyla Fas, 2009'daki turnuvanın şampiyonu Gana'nın ardından kupaya uzanan ikinci Afrika ülkesi oldu.

Coşkulu Kutlamalar Başkentte Yoğunlaştı

Kupayla ülkelerine dönen genç futbolcuları görmek isteyen binlerce kişi başkent Rabat'ta takım otobüsünün geçtiği güzergahta toplandı. Fas bayrakları ve milli takım formalarıyla donanan halk, oyuncuları sokaklarda alkışlarla karşıladı.

Ülke Geneline Yayılan Sevinç

Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, el-Cedide, Tanca ve Tetuan gibi şehirlerde de binlerce Faslı, genç milli takımın başarısını coşkuyla kutladı.

Resmi Karşılama ve Kutlama

Fas Veliaht Prensi Mulay el-Hasan, takım oyuncuları onuruna Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen kutlamaya katıldı. Resmi törenler ve halkın yoğun ilgisi, gençlerin kazandığı tarihi zaferi taçlandırdı.

