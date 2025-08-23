Fatih Karagümrük 2-0 Göztepe: Marcel Licka "Felaketti" Dedi

Trendyol Süper Lig 3. hafta mağlubiyeti sonrası teknik direktörten öz eleştiri

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, maçın ardından sert bir değerlendirme yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele sonrası konuşan Çek çalıştırıcı, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı." dedi ve gecenin bilançosunu özetleyerek, "Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti." ifadelerini kullandı.

Sahada sergilenen performansı eleştiren Licka, iç saha maçlarını oynadıkları statla ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi: "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti."