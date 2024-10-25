Fatih Karagümrük, Adanaspor'u Farklı Geçti

Trendyol 1. Lig'de Farklı Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında, açılış maçı Fatih Karagümrük ile Adanaspor arasında gerçekleşti.

Maç Detayları

Fatih Karagümrük, rakibi Adanaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Karagümrük'ün ligin üst sıralarındaki hedeflerine ulaşma mücadelesinde önemli bir adım oldu. İlk Yarıda Üstünlük

Karagümrük, maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyerek maçın kontrolünü elinde tuttu. Skor üstünlüğünü korumak için etkili bir oyun sergiledi.

İkinci yarıda da etkili ataklarını sürdüren Karagümrük, Adanaspor karşısında farkı açmayı başardı ve maçı farklı bir skorla tamamladı.