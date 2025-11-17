Fatih Karagümrük, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor | Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Fatih Karagümrük, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını yoğun bir antrenman programı ile sürdürdü.
Hazırlıklar Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapıldı
Kırmızı-siyahlılar, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor müsabakası öncesinde çalışmalarını Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen milli arada Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde takımımızı misafir eden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz" denildi.
Antrenmanlar, teknik ekip ve oyuncuların Eyüpspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını pekiştirmeyi amaçladı.
FATİH KARAGÜMRÜK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI EYÜPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ