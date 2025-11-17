Fatih Karagümrük, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor | Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Fatih Karagümrük, 22 Kasım Cumartesi Eyüpspor maçı için Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü; kulüp Kasımpaşa'ya teşekkür etti.