Fatih Karagümrük, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor | Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Fatih Karagümrük, 22 Kasım Cumartesi Eyüpspor maçı için Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü; kulüp Kasımpaşa'ya teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:42
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını yoğun bir antrenman programı ile sürdürdü.

Hazırlıklar Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapıldı

Kırmızı-siyahlılar, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor müsabakası öncesinde çalışmalarını Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen milli arada Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde takımımızı misafir eden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz" denildi.

Antrenmanlar, teknik ekip ve oyuncuların Eyüpspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını pekiştirmeyi amaçladı.

