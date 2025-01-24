Fatih Karagümrük, Flavio Paoletti ile Yollarını Ayırdı

Flavio Paoletti ile Veda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki İtalyan futbolcu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada; "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Performansı

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maçta 2 gol kaydeden Flavio Paoletti'nin, kulüpteki macerası sona ermiş oldu.