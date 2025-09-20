Fatih Karagümrük, Samsunspor'a Konuk Oluyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Maç Bilgileri
Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımların Lig Durumu
Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.
Samsunspor ise geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 8 puana ulaştı.