Fatih Karagümrük, Samsunspor'a Konuk Oluyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın Samsunspor ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak; maç 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:14
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımların Lig Durumu

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.

Samsunspor ise geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 8 puana ulaştı.

