Fatih Karagümrük-Takım Kaptanı Atılay Canel Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşarak 0-0'lık bir sonuç elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Atılay Canel’in Açıklamaları

Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, "İlk yarıda istediğimiz gibi oyun sergiledik, ancak ilerleyen dakikalarda durum dengelendi. İkinci yarının sonunda gol atmış olsaydık, buradan mutlu bir şekilde ayrılabilirdik," dedi. Ayrıca, sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, maçın değerlendirmesini tamamladı.