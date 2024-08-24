Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Maç Sonrası Açıklamaları

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK'ya 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Atılay Canel, basın toplantısında mücadelelerini değerlendirdi.

Maçın Değerlendirmesi

Canel, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuna istekli başladık. 22. dakikaya kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Bir tek ceza sahasına girip şut çekmeyi yapamadık. Ancak 22. dakikada yüzde 100 pozisyonda topu auta attık, dönen top gol oldu. Golden sonra oyundan koptuk. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız vardı. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Burada oynamak bizim için deplasman gibi. Mağlubiyet için üzgünüz. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama bir türlü toparlanamadık." şeklinde konuştu.

Stad İddiaları ve Sakatlık Eleştirileri

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Vefa Stadı'nda yeni stadyum inşası ile ilgili iddialara da değinen Canel, "Ben burada 8 senedir varım. Hep aynı şeyler var, 'yapıyoruz, ediyoruz, oldu' diye. Henüz bir şey göremedim. Umarım bizden sonrakiler görür, bu maç Karagümrük'te oynanabilirdi. Seyirci desteğine ihtiyacımız vardı." dedi.

Ayrıca, futbolcuların sakatlık gerekçesiyle yerde uzun süre yatmalarını eleştiren Canel, "Yatarak futbolu çirkinleştirmeyelim. Yatan arkadaşlar sanki hastaneye gidecekmiş gibi bağırıp yatıyorlar, sonra oyuna yeni başlamış gibi koşuyorlar. Bunlar futboldaki çirkin görüntüler. Bu görüntülerden vazgeçelim. Herkes kendi oyun planına göre hareket etsin." ifadelerini kullandı.