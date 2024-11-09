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Fatih Karagümrük'ten Historical Galibiyet: 6-1

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:18
Fatih Karagümrük'ten Historical Galibiyet: 6-1

Fatih Karagümrük'den Şok Sonuç!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u sahasında farklı bir skorla 6-1 mağlup etti. Bu zafer, Karagümrük'ün ligdeki performansını güçlendirirken, aynı zamanda takımın taraftarlarını da sevindirdi.

Maçın Detayları

Fatih Karagümrük, maç boyunca sergilediği etkili oyun ile dikkat çekti. Bu sonuç, Karagümrük'ün hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Yeni Malatyaspor ise bu ağır yenilginin ardından toparlanmak zorunda kalacak. Lig sıralamasında daha iyi bir yer elde edebilmek için stratejilerini gözden geçirmeleri gerekiyor.

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