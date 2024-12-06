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Fatih Karagümrük'ten Kura Çekimi Değerlendirmesi: 'Başarılı Olacağız!'

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Samet Koç, Ümraniyespor ile eşleşmenin iyi olduğunu ve gruplara kalacaklarını iddia etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:50
Fatih Karagümrük'ten Kura Çekimi Değerlendirmesi: 'Başarılı Olacağız!'

Fatih Karagümrük'ten Kura Çekimi Değerlendirmesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Kulübü‘nün başkan yardımcısı Samet Koç, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Central Hospital Ümraniyespor ile eşleşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koç, gruplara kalma hedefinde olduklarını belirtti.

Kura Çekimi Sonrası Açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından Samet Koç, Ümraniyespor ile eşleşmenin kendileri açısından avantajlı olduğunu ifade etti. Koç, "Başarılı olacağız, semtimize yakışır şekilde Karagümrük'ü bir üst turda göreceğiz." dedi. Ayrıca taraftarların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sezon Performansı ve Taraftar Desteği

Koç, taraftarların Ümraniye deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını vurguladı. "Onların itici gücüyle bu sezon kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız. Semtimizin adını tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz." diyerek beklentilerini dile getirdi. Takım performansına da değinen Koç, "İlk yarıda beklenenin üzerinde bir performans sergiledik. Yeni kurulmuş bir kadro olmasına karşın oyuncular performanslarını üst seviyeye çıkardı." ifadesinde bulundu.

Stat Projesi Üzerine Açıklama

Solwie Energy Fatih Karagümrük Yöneticisi Muhammet Ali Bahar da kulüp için önemli olan stat projesi hakkında bilgi verdi. Bahar, kulübün 100. yılına kendi semtlerindeki statta girmek istediklerini belirterek, "Bu işin sürdürülebilir olması için stat ve tesisin olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı çağrı vardı. Bu çağrının ardından Belediye Başkanımız Sayın Ergün Turan, stat projesi hazırlattı." şeklinde konuştu.

Bahar ayrıca, gençlik ve spor bakanıyla olan işbirliklerine de vurgu yaparak, "İlerleyen günlerde stadyum konusunda temel atma sürecinin başlayacağını düşünüyorum." diye ekledi.

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