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Fatih Karagümrük'ün Hedefi Süper Lig

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e dönüş yolunda iddialı. Teknik direktör Şenol Can ve transfer Papy Djilobodji'den açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:32
Fatih Karagümrük'ün Hedefi Süper Lig

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig Hedefi

Teknik direktör Şenol Can, "Tek hedefimiz takımımızı ait olduğumuz yere, tekrar Süper Lig'e çıkarmak" ifadelerini kullandı. Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.

Kamp Çalışmaları ve Hazırlık Maçları

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, bugün Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak ve ardından sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek. Şenol Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamp programımız kapsamında birçok hazırlık maçı yapma imkanı bulduk. Teknik, taktik ve fiziksel yönde gelişmek için son hazırlık maçımızı da bugün gerçekleştireceğiz" dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Can, mevcut kadroyla lige hazırlanmaya devam ederken transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, "Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Bütçemize ve bu lige uygun 4-5 transfer daha yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Zorlu Bir Sezon Bekliyor

Şenol Can, bu sezonun tüm takımlar için zorlu geçeceğini ve her takımın şampiyonluğa oynayacağını vurguladı. Ayrıca, seyir zevki yüksek maçların izleneceğini de sözlerine ekledi.

Papy Djilobodji'nin Katkıları

Fatih Karagümrük'ün Gaziantep FK'dan transfer ettiği Papy Djilobodji, "Buraya tecrübemi katmaya, kendimi de göstermeye geldim" dedi. Djilobodji, hocanın rehberliğinde takım olarak birlikte çalışacaklarını vurgulayarak, "Çok çalışacağız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz" diye konuştu.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon...

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

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