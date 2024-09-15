Fatih Tekke'den Maç Sonrası Açıklamalar

Fatih Tekke'nin Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, oynadıkları oyun ve sonuç nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Yeni bir teknik ekibe karşı oynamanın zorluklarını biliyorduk ancak bu maçta maalesef kendi kendimize iki puan kaybettik," dedi.

Oyun Performansı ve Sorumluluk

Maç sonrasında duygusal olarak aşağıda hissettiklerini belirten Tekke, "Bu maçın bütün sorumluluğu benim üzerimde. Ama takım olarak daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu durumu daha önce de yaşadık," şeklinde konuştu. Tekke, savunma ve disiplin konusunda geliştirilmesi gereken noktalar olduğuna dikkat çekti.

Sakatlık Sorunları ve Gelecek Maçlar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların verdiği zorluklara da değinen Fatih Tekke, "Devre arasına kadar iyi puanlar toplamak zorundayız. Her maçın bizim için zorlu olacağını biliyoruz, haftaya yine güç bir rakiple karşılaşacağız. Ancak bu durumdan motivasyon sağlamak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Yeni Oyuncular ve Oyun Stratejisi

Tekke, yeni gelen oyuncuların takım oyununu daha iyi anlaması gerektiğini vurgulayarak, özellikle rakipteyken daha baskılı olmaları gerektiğini belirtti. "Maçın başındaki baskıyı yeterince etkili bulmadım ve bunu değiştirmemiz lazım," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.