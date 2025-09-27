Fatih Tekke: Karagümrük 4-3 sonrası kanatlardan daha fazla skor bekliyorum

Tekke, Karagümrük 4-3 galibiyetini olumlu buldu; gençlere şans verirken kanat oyuncularından daha fazla gol ve asist beklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:34
Maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Genel olarak haftayı olumlu değerlendiriyorum. Eksiklerimiz var ve daha iyi olmamız lazım" dedi. "Rakibin durumunu ve çalışmalarımızı bu maçla gördük. Fazla gol attık ve çok pozisyona girdik. Daha fazla skor üretebilirdik. Uzatmalarda yediğimiz iki gol var. Futbolun içinde bunlar oluyor. Genel olarak haftayı olumlu değerlendiriyorum. Eksiklerimiz var ve daha iyi olmamız lazım. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Son dakikalar ve genç oyuncular

Tecrübeli teknik adam, son dakikalarda yedikleri 2 golle ilgili şunları söyledi:

"Son bölümde genç oyuncuları sahaya koymak istedim. O sırada durum 4-1'di. Makul bir andı. Arif Boşluk, bence 2. yarı iyi oynadı. Hatalar oluyor. Benim de kendimi eleştirmem lazım. Oyun, son düdük çalmadan bitmiyor. Oyuncular da her an her şeye hazır olmalı. Genç oyuncuların, hata yapmadan öğrenme şansları yok. Bugün yapılan hatalar az daha beni kovdurtuyordu. Beni kovdurtmadıkları için onlara teşekkür ederim. Bana göre hızımız son zamanlarda arttı. En azından ön alan baskılarımızın sürekliliğini artırdık. Bu da iyi ama baskı süresini daha da artırmalıyız. Üçüncü bölge aksiyonlarında bekleri kullanıyoruz. Bugün iyi kullandık. Çok daha iyi değerlendirebilirdik. Arif, orada çok katkı yaptı. Beklerimin fiziksel olarak takımın en iyilerinden olması lazım."

Kanat oyuncularına beklenti

Tekke, kanat oyuncularından daha fazla skor katkısı beklediğini vurguladı:

"Kazeem Olaigbe, son iki haftadır bunu deniyor. Oyun formasyonumuza göre kenar oyuncularının, asist ve gol katkısı açısından takımın en iyilerinden olması lazım. Kenar oyuncularım, bu konuda beklediğim performansta değil. Kaliteleri var. Antrenmanda bunu görüyorum. Felipe Augusto'nun katkısı iyiydi. Oyun şeklimiz genellikle kenarlardan gelmek oluyor. Bizim skorumuzu farklılaştıracak durum için kenar oyuncuların daha fazla gol ve asist üretmesi lazım."

