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Fatih Terim, Al-Shabab İle Doha'ya Gitti

Fatih Terim, Al-Shabab'ın kamp yaptığı Doha'ya giderek açıklamalarda bulundu. Hedefleri kupayı kazanmak ve lige odaklanmak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:37
Fatih Terim, Al-Shabab İle Doha'ya Gitti

Fatih Terim, Al-Shabab İçin Doha Yolcusu

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşma sağlayan ünlü teknik direktör Fatih Terim, takımının kamp yaptığı Doha'ya hareket etti. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden özel bir uçakla yola çıkan Terim, bu süreçte basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı.

Konsantrasyon Kupada ve Ligde

Yeni takımına yönelik tüm konsantrasyonunu vereceğini belirten Terim, "Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya, lige ve takıma çevirmek istiyorum" diyerek hedeflerini vurguladı. Al-Shabab ile yaptığı görüşmelerin güzel geçtiğini ifade eden Terim, Doha'da takım ile bir araya geleceğini ve konusunda oldukça hevesli olduğunu dile getirdi.

Türk Oyunculara Gelen Talep

Fatih Terim, Türk oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Türk futbolcuları dünyada kabul görmüştür, özellikle Avrupa'da. Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Mevcut Türk oyuncularının uluslararası arenada daha fazla yer bulmasının kendisini sevindirdiğini belirtti.

Ekibi ve Hedefleri Hakkında

71 yaşındaki teknik direktör, ekibinin Değerli isimlerden oluştuğuna dikkati çekerek, "Yardımcım Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çok güçlü bir ekip kurduk. Bu arkadaşlarla başarılı olmak için hazırız" dedi. Pavel Nedved ile çalışacak olmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Terim, "Kulüpler büyür ama sembollerle büyürler. Bu yüzden doğru seçim yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer Beklentileri ve Yeni Yıl Mesajı

Transfer konularında henüz bir görüşme yapmadığını ifade eden Terim, "Önümüzdeki takımlar daha güçlü. Ama kesinlikle kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı kısa sürede yapmalıyız" diye ifade etti. Son olarak, tüm ülkemizin yeni yılını kutlayarak, "İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur ülkemiz için" şeklinde mesajını iletti.

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