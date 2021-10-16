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Fatih Terim transfer raporunu yönetime iletti! Listede 5 yerli ve genç isim

Galatasaray’da yaz transfer döneminin ardından gözler devre arasına çevrildi. Sağ bek DeAndre Yedlin’in performansı yeterli bulunmadı ve devre arasında yeni sağ bek için harekete geçildi. Teknik direktör Fatih Terim sağ bek rotasyonunda yerli ve genç 5 oyuncuyu listesine aldı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 15:28
Fatih Terim transfer raporunu yönetime iletti! Listede 5 yerli ve genç isim
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Süper Lig’in ilk 8 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray’da sağ bek Yedlin’in performansı yeterli bulunmadı. Performansıyla eleştirileri toplayan Yedlin yerine yerli bir sağ bek alınmasına karar verildi.

Teknik direktör Fatih Terim Sacha Boey’in yanına yerli ve genç bir sağ bek ile o bölgeyi tamamlamak istiyor. Tecrübeli teknik adam yerli ve genç 5 sağ bek adayını belirledi. Fatih Terim’in listesinde yer alan isimler ise şu şekilde;

Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı,


Bursaspor’dan İsmail Çokçalış,

Samsunspor’dan Ali Ülgen,

Altay’dan Cebrail Karayel,

Sağ bek bölgesinin yanı sıra Fatih Terim Göztepe forması giyen genç kaleci İrfan Can Eğribayat’ın da transfer edilmesini istedi. İrfan Can Eğribayat, Muslera’nın ardından rotasyonda şans bulacak.


Son Güncelleme: 16.10.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferYedlin
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